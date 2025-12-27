Morreu Eurico Figueiredo, histórico socialista, aos 86 anos

Morreu Eurico Figueiredo este sábado, aos 86 anos, avança o jornal "Público", citando fonte familiar

De acordo com o jornal, o histórico deputado socialista não resistiu a uma infeção por gripe A, depois de estar internado há alguns dias no Hospital de Santo António, no Porto.

Na adolescência destacou-se pela sua luta contra a ditadura, em tempo de Estado Novo, chegando a participar na campanha presidencial de Humberto Delgado, aos 18 anos.

Foi preso três vezes pela PIDE e exilou-se na Suíça. Voltou a Portugal depois do 25 de Abril de 1974.

Começou como militante do PCP, mas deixou o partido em 1967, em protesto contra a invasão da Checoslováquia pela União Soviética. Em 174, juntou-se ao Partido Socialista, pelo qual foi eleito deputado, pela primeira vez, na década de 80.

Em 1999, acabou por sair do PS, em discordância com a linha adotada pelo então secretário-geral do partido, António Guterres.

Fundou o Partido Democrático Republicano com Marinho e Pinto e, mais tarde, aproximou-se do Partido da Terra, candidatando-se a eleições legislativas e europeias.

PS recorda "referência política incontornável"

O PS lamentou a morte do antigo deputado e ex-dirigente do partido, recordando a sua luta antifascista e considerando-o "uma referência política incontornável para todos os socialistas".

"O Partido Socialista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eurico Figueiredo, militante do PS desde 1974, onde desempenhou vários cargos dirigentes e foi deputado à Assembleia da República", refere o partido numa nota enviada às redações.

Segundo o partido, "Eurico Figueiredo foi uma grande figura da democracia portuguesa e a sua vida constituiu um exemplo de tenacidade, de combatividade e de convicções, mas também de uma imensa generosidade".

"A melhor homenagem que lhe prestaremos será mesmo a continuação do combate por um país mais justo, mais coeso e solidário. Eurico Figueiredo é e será uma referência política incontornável para todos os socialistas", elogia, apresentando sentidas condolências à família.

O PS refere ainda que o histórico socialista foi um "destacado resistente antifascista, desde logo quando, com apenas 18 anos, foi um ativo participante na campanha presidencial de Humberto Delgado".