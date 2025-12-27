Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portimão, Barreiro e Abrantes com urgências fechadas em ginecologia e obstetrícia

27 dez, 2025 - 09:18 • Lusa

No total, estão abertas 111 urgências e 27 estão a funcionar com um novo modelo de um projeto-piloto.

A+ / A-

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encontram-se encerrados este sábado nos hospitais de Portimão, do Barreiro e de Abrantes, de acordo com a informação divulgada no portal do Serviço Nacional de Saúde às 08h30.

Segundo o Portal do SNS, há seis urgências referenciadas, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Encontram-se nesta situação a urgência de pediatria do Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos e Esposende), entre as 22h00 e as 24h00, o Hospital de Vila Franca de Xira (pediatria e obstetrícia), das 00h00 às 09h00 e das 21h00 às 24h00 e o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa (ginecologia-obstetrícia), com indicação das 00h00 às 08h00, mas ainda sem nova informação.

Há também condicionamentos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 21h00 e as 24h00, na urgência de pediatria.

Estarão igualmente condicionadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro entre as 00h00 e as 08h30 e do Hospital de Santo André, em Leiria, até à meia-noite.

No total, estão abertas 111 urgências e 27 estão a funcionar com um novo modelo de um projeto-piloto.

Saiba que urgências vão estar fechadas este fim de semana

Saiba que urgências vão estar fechadas este fim de semana

Cinco urgências hospitalares de Ginecologia e Obst(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?