Um morto e sete feridos em acidente com sete viaturas na A1 em Alcanena

27 dez, 2025 - 21:49 • Tomás Anjinho Chagas e Lusa

Acidente ao quilómetro 104 obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul. Feridos foram encaminhados para o hospital.

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu sete automóveis na A1 em Alcanena, onde a circulação se encontra interrompida no sentido norte-sul.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da colisão entre sete veículos ligeiros resultou uma vítima mortal e sete feridos considerados ligeiros, entretanto encaminhados para o hospital.

O acidente ocorreu pelas 20:11 ao quilómetro 104 da A1 e obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul, mantendo-se ainda interrompida.

À Renascença, fonte da Brisa indica que existe cerca de um a dois quilómetros de fila de trânsito. Recomenda-se o desvio para o nó de Fátima para evitar o tráfego.

Segundo a página da Proteção Civil estão no local 11 meios terrestres e 26 operacionais.

