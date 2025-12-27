Ouvir
Urgência Pediátrica do hospital de Évora funciona com equipa incompleta

27 dez, 2025 - 14:02 • Lusa

A+ / A-

A Urgência Pediátrica do hospital de Évora está a funcionar este sábado com equipa incompleta, o que pode provocar "tempos de espera mais elevados" para doentes sem referenciação, divulgou a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULSAC explicou que este constrangimento, que se prolonga até às 09h00 de domingo, deve-se a "motivo de doença imprevista de um dos membros da equipa" deste serviço hospitalar.

"Preveem-se tempos de espera mais elevados para os utentes que recorrerem à Urgência Pediátrica diretamente, sem referenciação, no período previsto para o constrangimento", adiantou.

Segundo a ULSAC, os utentes devem contactar a Linha SNS 24, através do telefone 808242424, ou recorrer às unidades de cuidados de saúde primários antes de se deslocarem ao hospital.

"Desta forma, cada utente poderá ser orientado segundo o grau de gravidade da sua situação e ser atendido de forma mais célere", acrescentou.

