Alunos de escola da PSP envolvidos em lutas ilegais de boxe

28 dez, 2025 - 18:56 • Diogo Camilo
Dois alunos da Escola Prática da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Torres Novas foram filmados durante um combate ilegal de boxe após o recolher obrigatório, que levou a direção a abrir inquérito e à instauração de oito processos a futuros polícias.
O Correio da Manhã divulga o vídeo em que os alunos surgem numa casa de banho das instalações, em tronco nu e apenas com calções e calças, equipados com luvas de boxe e rodeados por colegas que filmavam o combate.
A direção da escola diz ter conhecimento do que descreveu ser uma "prática de atividades físicas, lúdicas, fora dos espaços destinados para o efeito", abrindo inquérito e instaurado oito processos disciplinares que podem levar à expulsão dos alunos.
O combate terá acontecido depois do período letivo, depois da hora de recolher obrigatório dos alunos do curso de formação de agentes. Ainda assim, a PSP afasta o cenário de apostas a dinheiro no combate: "Não foram apurados, no inquérito, outros indícios motivacionais que não os de finalidade recreativa", indicou, ao Correio da Manhã.