Doentes urgentes têm de esperar 18 horas para serem atendidos no Amadora-Sintra

28 dez, 2025 - 09:56 • João Malheiro com Lusa

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o tempo médio de espera para primeira observação ascende a quatro horas e meia para doentes urgentes.

Um doente com pulseira laranja - ou seja, muito urgente - terá que esperar quase cinco horas no Amadora-Sintra para ser observadoe se a pulseira for amarela - urgente - a espera, em média, ultrapassa as 18 horas. É a situação mais complicada a esta hora nas urgências hospitalares, de acordo com o portal do SNS.

O tempo médio de espera nas urgências hospitalares é este domingo de quase três horas para doentes urgentes e de 49 minutos para casos muito urgentes, de acordo com informação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o tempo médio de espera para primeira observação ascende a quatro horas e meia para doentes urgentes e a uma hora e doze minutos para os muito urgentes, segundo a informação disponível.

Dos 368 utentes à espera de primeira observação, 150 encontram-se na Região de Lisboa.

Na urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes estão com uma espera de 08h44 antes da primeira observação e os urgentes de 02h15.

