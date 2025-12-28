Duas pessoas realojadas e 11 ocorrências em quatro ilhas dos Açores

Duas pessoas foram realojadas no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na sequência de danos no telhado de uma habitação, devido ao mau tempo, nos Açores, que já provocou 11 ocorrências, adiantou a Proteção Civil.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), na sequência das condições meteorológicas adversas que estão a afetar o arquipélago, já foram registadas "um total de 11 ocorrências, nas ilhas de São Miguel, Terceira, Pico e Flores".

As ocorrências registadas "estão relacionadas com obstruções de vias, queda de estruturas e de árvores, tendo ainda sido reportadas uma derrocada e uma situação de inundação da via", adianta a Proteção Civil açoriana, em nota informativa.

"No concelho de Ponta Delgada, foram realojadas duas pessoas, na sequência de danos no telhado de uma habitação", acrescenta.

Nos locais, para apoio e resolução das situações têm estado os bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas, Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP). .

O SRPCBA aconselha a população que acompanhe as previsões meteorológicas emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar as medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos amarelos para as ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores devido à previsão de chuva "por vezes forte" e vento.

O IPMA já tinha emitido avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores, tendo em conta as previsões de chuva por vezes forte.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), mantém-se o aviso amarelo até às 17:00 locais de hoje.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo, por causa da chuva que poderá ser forte, estava ativo até às 05:00 locais de segunda-feira, mas foi estendido até às 08:00 locais de segunda-feira.

Para as ilhas de São Miguel e Terceira foi também emitido aviso amarelo, devido às previsões de vento (direção de sueste), até às 23:00 locais de hoje.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) o aviso amarelo, de "precipitação por vezes forte" estava em vigor até às 20:00 locais de hoje, mas foi alargado até às 05:00 locais de segunda-feira.

As cinco ilhas do grupo Central do arquipélago açoriano estão também sob aviso amarelo, devido ao vento direção de sueste, rodando para leste, até às 23:00 locais de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou "perigo potencial" devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.