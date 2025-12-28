Massa de ar polar vai fazer baixar temperaturas mínimas na passagem de ano

Portugal continental será afetado, até quarta-feira, por uma massa de ar polar que vai fazer descer ligeiramente a temperatura, mas as máximas durante a passagem de ano deverão manter-se, com céu limpo, na generalidade do território, segundo o IPMA.

De acordo com a previsão especial de fim de ano, divulgada este domingo pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos últimos dias de 2025, o estado do tempo será influenciado por um anticiclone a sul da Islândia, prevendo-se uma "corrente muito fraca de leste e o transporte de massas de ar polares sobre o território do continente".

Na segunda-feira, a temperatura mínima deverá descer entre 2° C e 4° C, prevendo-se uma pequena descida gradual mais localizada até dia 01 nas regiões Norte e Centro, onde os valores deverão variar entre -3 e 1° C.

Para o litoral, estão previstas temperaturas mínimas entre 4° C e 7° C.

Apesar da massa de ar polar, os valores da temperatura máxima não deverão sofrer alterações significativas, à exceção das regiões com persistência de nevoeiros e nebulosidade baixa (nordeste transmontano e Beira Alta, até quarta-feira).

No restante território, as máximas deverão variar entre 11° C e 15° C, e podem chegar aos 17° C no Algarve, em particular junto à costa.

"No dia 01, com o aumento gradual de nebulosidade de sul para norte, a partir da tarde, é provável uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do Centro e Sul", acrescenta o IPMA.

No arquipélago da Madeira, onde se prevê a ocorrência de períodos de chuva, em particular na ilha da Madeira, durante a passagem de ano, 2026 começa com chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira, com queda ocasional de granizo.

No dia 30, a temperatura deverá subir entre 2° C e 4° C, mas desce ligeiramente nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro.

As mínimas deverão variar entre 8° C e 14° C, com mais calor junto à costa sul (entre 15° C e 17° C) e temperaturas inferiores nas terras altas (entre 4° C e 7° C), enquanto as máximas estarão entre 14° C e 18° C, podendo chegar a 21° C na costa sul da ilha da Madeira, mas sem ultrapassar os 13° C nas terras altas.