Natal

Presépio na Costa Nova fica sem iluminação após furto de luzes e extensão elétrica

28 dez, 2025 - 19:45 • Lusa

Primeiro roubo aconteceu na noite de 23 de dezembro, quando foram furtadas as luzes. Na noite de 26 de dezembro desapareceram as luzes e também a extensão elétrica e a coluna de som.

A+ / A-

O presépio da Associação Cultural e Recreativa Os Palheiros, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, ficou sem iluminação durante a noite em consequência do furto das luzes e da respetiva extensão elétrica, anunciou a associação.

A primeira ocorrência teve lugar na noite de 23 de dezembro, quando foram furtadas as luzes que iluminavam o presépio instalado na zona do relvado da Costa Nova do Prado.

O segundo furto aconteceu 72 horas depois, na noite de 26 de dezembro, quando desapareceu também a extensão elétrica, um cabo com mais de cem metros que alimentava a iluminação do presépio, e ainda a coluna de som, segundo uma publicação da associação no Facebook.

Os dois furtos representam um prejuízo superior a 600 euros para a associação.

"Trata-se de uma situação triste e profundamente lamentável, que demonstra uma total falta de respeito pelo trabalho desenvolvido por uma associação sem fins lucrativos, sustentada exclusivamente pelo esforço e contributo dos seus associados", considerou a associação.

"Estas atitudes colocam em risco a continuidade de futuras atividades da associação, uma vez que todo o material exposto foi adquirido com fundos próprios", acrescentou.

