Situação no Porto de Leixões já está desbloqueada, garante governo da Madeira

O presidente do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) disse este domingo que a situação no Porto de Leixões, que estava a afetar o abastecimento das regiões autónomas, já está desbloqueada, apontando para a chegada de dois porta-contentores à região na segunda-feira.

"Neste momento, já vêm dois porta-contentores a caminho, no sentido de desbloquear esta situação, que era uma situação impensável e muito difícil", disse Miguel Albuquerque, referindo que o arquipélago estava "quase em rutura de abastecimento".

O chefe do executivo madeirense falava aos jornalistas à margem da sessão de lançamento de um livro, na Ribeira Brava, zona oeste da ilha.

Em causa está o acumular de contentores no Porto de Leixões devido às mudanças para um novo sistema informático, que obrigou o concessionário Yilport a fechar as portas à entrada de novos contentores por falta de espaço.

Na quinta-feira, o Governo Regional da Madeira pediu a intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para que fosse encontrada uma solução urgente para desbloquear o despacho e a entrada de carga nos navios no Porto de Leixões, alertando que podia estar em causa uma rutura na cadeia de abastecimento.

Nesse mesmo dia à noite, a Secretaria Regional da Economia da Madeira emitiu um comunicado, adiantando que os ministros das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, asseguraram a resolução da situação.

"Foi uma situação muito constrangedora para a região", disse Miguel Albuquerque, agradecendo ao primeiro-ministro por ter "tomado logo diligências".

"Eu, no Dia de Natal logo de manhã, entrei em contacto com o senhor primeiro-ministro, que estava no estrangeiro. Depois, graças às diligências do secretário de Economia, em articulação com o ministro das Infraestruturas e o ministro das Finanças, conseguimos desbloquear e dar prioridade aos contentores para a Madeira", explicou.

Albuquerque considerou que o novo processo aduaneiro introduziu um "conjunto de dificuldades burocráticas", pelo que disse esperar que a situação "não se agudize no futuro".

De acordo com o concessionário do Terminal de Contentores de Leixões (TCL), a acumulação de contentores decorre da entrada em vigor do SiMTeM -- Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias e de "várias disfunções e dificuldades em processar as autorizações de saída por parte de todos os intervenientes no processo de desalfandegamento".