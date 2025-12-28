Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Madeira

Situação no Porto de Leixões já está desbloqueada, garante governo da Madeira

28 dez, 2025 - 18:27 • Lusa

Executivo de Miguel Albuquerque tinha pedido a intervenção de Luís Montenegro apontando a uma possível rutura na cadeia de abastecimento.

A+ / A-

O presidente do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) disse este domingo que a situação no Porto de Leixões, que estava a afetar o abastecimento das regiões autónomas, já está desbloqueada, apontando para a chegada de dois porta-contentores à região na segunda-feira.

"Neste momento, já vêm dois porta-contentores a caminho, no sentido de desbloquear esta situação, que era uma situação impensável e muito difícil", disse Miguel Albuquerque, referindo que o arquipélago estava "quase em rutura de abastecimento".

O chefe do executivo madeirense falava aos jornalistas à margem da sessão de lançamento de um livro, na Ribeira Brava, zona oeste da ilha.

Em causa está o acumular de contentores no Porto de Leixões devido às mudanças para um novo sistema informático, que obrigou o concessionário Yilport a fechar as portas à entrada de novos contentores por falta de espaço.

Na quinta-feira, o Governo Regional da Madeira pediu a intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para que fosse encontrada uma solução urgente para desbloquear o despacho e a entrada de carga nos navios no Porto de Leixões, alertando que podia estar em causa uma rutura na cadeia de abastecimento.

Nesse mesmo dia à noite, a Secretaria Regional da Economia da Madeira emitiu um comunicado, adiantando que os ministros das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, asseguraram a resolução da situação.

"Foi uma situação muito constrangedora para a região", disse Miguel Albuquerque, agradecendo ao primeiro-ministro por ter "tomado logo diligências".

"Eu, no Dia de Natal logo de manhã, entrei em contacto com o senhor primeiro-ministro, que estava no estrangeiro. Depois, graças às diligências do secretário de Economia, em articulação com o ministro das Infraestruturas e o ministro das Finanças, conseguimos desbloquear e dar prioridade aos contentores para a Madeira", explicou.

Albuquerque considerou que o novo processo aduaneiro introduziu um "conjunto de dificuldades burocráticas", pelo que disse esperar que a situação "não se agudize no futuro".

De acordo com o concessionário do Terminal de Contentores de Leixões (TCL), a acumulação de contentores decorre da entrada em vigor do SiMTeM -- Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias e de "várias disfunções e dificuldades em processar as autorizações de saída por parte de todos os intervenientes no processo de desalfandegamento".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?