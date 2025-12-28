Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Um morto e um ferido grave em colisão entre mota e automóvel em Vila Nova de Gaia

28 dez, 2025 - 22:15 • Lusa

Além da vítima mortal e do ferido grave, transportado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

A+ / A-

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro ao início da noite, em Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado pelas 19:58 e o acidente ocorreu na Avenida Gago Coutinho.

Além da vítima mortal e do ferido grave, transportado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

No local estiveram 19 operacionais e nove meios terrestres.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)