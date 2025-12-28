Ouvir
Um morto e um ferido grave em colisão entre mota e automóvel em Vila Nova de Gaia

28 dez, 2025 - 22:15 • Lusa

Além da vítima mortal e do ferido grave, transportado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro ao início da noite, em Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado pelas 19:58 e o acidente ocorreu na Avenida Gago Coutinho.

No local estiveram 19 operacionais e nove meios terrestres.

Saiba Mais
