Caldas da Rainha. Apanhado em flagrante a agredir os avós fica em liberdade

Um homem de 31 anos foi detido, nas Caldas da Rainha, por agressões e ameaças de morte aos avós, um casal octogenário, informou esta segunda-feira a PSP.

O homem foi detido no sábado, "em flagrante delito", pela patrulha da PSP, que havia sido intensificada para evitar que o suspeito se aproximasse dos avós, depois de já no dia anterior, ter sido denunciado "por violência doméstica contra pessoas indefesas em razão da idade", disse fonte das relações públicas da PSP à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o neto vivia com os avós, octogenários, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, tendo a PSP apurado que "já tinha havido situações anteriores de violência doméstica, ao longo deste ano, mas só foi dado conhecimento através desta denúncia, que culminou com a sua detenção".

Em comunicado, a PSP explica que o agressor tinha sido denunciado por agressões e ameaças de morte aos avós no interior da habitação, no âmbito da exigências de dinheiro para consumo de tabaco e álcool.

Na sequência desta denúncia, a PSP "desencadeou uma ação de patrulhamento de forma a evitar a continuação da prática do crime de violência doméstica contra os avós e com vista à interceção do homem", refere o texto.

Na madrugada de sábado, o homem "efetuou uma primeira tentativa para arrombar a porta", que inicialmente "não conseguiu concretizar devido à passagem da patrulha, mas acabou por conseguir fazê-lo algumas horas depois", explicou a mesma fonte.

O homem "arrombou a porta da residência e introduziu-se no seu interior para prosseguir com as agressões" e, após chamada para a PSP, "procedeu-se à detenção, em flagrante delito, durante uma agressão à sua avó", acrescentou o comunicado.

O homem foi presente à autoridade judicial, tendo sido restituído à liberdade, com a medida de coação de termo de identidade e residência (TIR).