Cinco jovens detidos em Cascais por vários crimes de roubo na via pública

Cinco jovens foram detidos em Cascais, no distrito de Lisboa, em 18 de dezembro, por vários crimes de roubo com violência cometidos na via pública, tendo três deles ficado em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a PSP.

Num comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da força de segurança revelou que os cinco jovens, com idades entre os 15 e os 23 anos, residentes no concelho de Cascais, foram detidos através de mandados de detenção fora de flagrante delito por vários crimes de roubo agravado, coação, acesso ilegítimo agravado e abuso de dados de pagamento, todos cometidos na união de freguesias de Cascais e Estoril.

Os crimes foram praticados "na via pública, em período noturno, em zonas relativamente recônditas e com pouca movimentação de pessoas, sendo as vítimas jovens e até menores de idade", acrescentou.

O grupo abordava as vítimas, encurralava-as e questionava "se tinham horas ou então concertava outro pretexto", após o que, através de "intimidação, ameaça, força física e agressão", as revistavam e lhes tiravam "todos os objetos de valor que portavam, incluindo telemóveis, relógios, vestuário, calçado, carteiras com documentos pessoais e bancários e ainda outros artigos".

Num dos roubos, queimaram a face de uma das vítimas, que resistiu, com a ponta de um cigarro que um dos suspeitos estava a fumar.

Na posse dos telemóveis roubados exigiam às vítimas os códigos de desbloqueio e senhas de acesso, e efetuaram "diversas compras, acedendo à aplicação Revolut e Aliexpress através dos aparelhos subtraídos, em regra até esgotarem o saldo".

Segundo a polícia, a investigação realizada pela PSP abrangeu cinco inquéritos, quatro deles dirigidos pelo Ministério Público de Cascais, da Comarca de Lisboa Oeste, e outro pelo Juízo de Família e Menores de Cascais.

Com a ajuda da GNR, foram cumpridas seis buscas domiciliárias no concelho de Cascais, emitidas pela autoridade judiciária, durante as quais foram apreendidos artigos roubados, telemóveis e outros objetos utilizados na prática dos crimes.

Segundo a PSP, a investigação ainda está em curso, uma vez que há suspeitas de que os detidos não atuavam apenas no concelho de Cascais, estando referenciados em outros ilícitos similares no distrito de Lisboa.

Em 18 de dezembro, um detido menor foi presente no Tribunal de Família e Menores, que lhe aplicou a medida cautelar de guarda em centro educativo, pelo período de três meses, em regime fechado, até que a sentença/acórdão seja proferida.

No dia seguinte, os restantes detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, tendo três deles ficado em prisão preventiva e o outro sujeito a apresentações semanais às autoridades.