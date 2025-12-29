"Coincidência estranha". Gouveia e Melo diz desconhecer investigação na Marinha

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta segunda-feira, nos Açores, desconhecer a investigação noticiada pela revista Sábado, que refere a existência de um inquérito do Ministério Público relacionado com ajustes diretos na Marinha, quando era comandante naval.

Em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo garantiu nunca ter sido ouvido num processo sobre decisões de contratação que foram despachados por uma estrutura abaixo da sua posição na Marinha.

“Não conheço, não sei que processo é que estão a referir, e o facto de poderem ser criminalizados até é possível, mas não em mim. Portanto, há toda uma estrutura de decisão que está por baixo, que se fez qualquer coisa de errada, terá que ser chamada a atenção”, afirmou.

Gouveia e Melo afirmou ter sido “o chefe da Marinha que mais fez para melhorar os procedimentos administrativo-financeiros”, ao salientar que identificou “diversas fragilidades no Estado suscetíveis de serem exploradas”.

Segundo explicou, emitiu despachos específicos para criar núcleos altamente profissionalizados, com o objetivo de prevenir situações que pudessem resultar em processos capazes de comprometer a Marinha.

Segundo a Sábado, o Ministério Público mantém há pelo menos quatro anos uma investigação relacionada com 57 contratos de aquisição de coletes de salvação insufláveis, alegadamente adjudicados por ajuste direto. A investigação terá sido atribuída à Polícia Judiciária Militar, que entregou um relatório ao Ministério Público há cerca de quatro anos.