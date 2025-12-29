Ouvir
  • 29 dez, 2025
"Coincidência estranha". Gouveia e Melo diz desconhecer investigação na Marinha

29 dez, 2025 - 12:37 • Olímpia Mairos

Candidato presidencial afirma nunca ter sido ouvido pelo Ministério Público, rejeita qualquer benefício pessoal e questiona o timing da divulgação a poucos dias das presidenciais.

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta segunda-feira, nos Açores, desconhecer a investigação noticiada pela revista Sábado, que refere a existência de um inquérito do Ministério Público relacionado com ajustes diretos na Marinha, quando era comandante naval.

Em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo garantiu nunca ter sido ouvido num processo sobre decisões de contratação que foram despachados por uma estrutura abaixo da sua posição na Marinha.

Não conheço, não sei que processo é que estão a referir, e o facto de poderem ser criminalizados até é possível, mas não em mim. Portanto, há toda uma estrutura de decisão que está por baixo, que se fez qualquer coisa de errada, terá que ser chamada a atenção”, afirmou.

Gouveia e Melo afirmou ter sido “o chefe da Marinha que mais fez para melhorar os procedimentos administrativo-financeiros”, ao salientar que identificou “diversas fragilidades no Estado suscetíveis de serem exploradas”.

Segundo explicou, emitiu despachos específicos para criar núcleos altamente profissionalizados, com o objetivo de prevenir situações que pudessem resultar em processos capazes de comprometer a Marinha.

Segundo a Sábado, o Ministério Público mantém há pelo menos quatro anos uma investigação relacionada com 57 contratos de aquisição de coletes de salvação insufláveis, alegadamente adjudicados por ajuste direto. A investigação terá sido atribuída à Polícia Judiciária Militar, que entregou um relatório ao Ministério Público há cerca de quatro anos.

Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha aprovados por Gouveia e Melo

Confrontado com estas informações, o candidato presidencial rejeitou qualquer envolvimento pessoal. “Só ganhei o meu ordenado. Nunca tive contactos com fornecedores. Portanto, venham-me acusar na cara e com provas que eu tive ganhos diretos. Não venham é insinuar”, disse.

Gouveia e Melo questionou ainda o momento em que a notícia surge, a poucos dias do fim do processo eleitoral. “Como é que a 15 dias do processo eleitoral, do fim do processo eleitoral, aparece uma coisa de 2017 ou 2018? Não há uma coincidência? E essa coincidência acho muito estranha”, afirmou.

O candidato reiterou que sempre pautou a sua atuação pela integridade e transparência. “Eu não sou opaco. Não tive nenhum empresário que me pagasse. Não tive nenhum empresário com quem eu tivesse associado. Portanto, a minha vida e a minha integridade é a coisa mais importante para mim”, concluiu.

  • 29 dez, 2025
