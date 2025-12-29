Comprar casa ficou mais barato em 15 municípios. Saiba onde os preços mais caíram

Ao longo de 2025, o mercado residencial português deu sinais claros de ajustamento em várias zonas do país. Uma análise da plataforma Idealista revela que comprar casa ficou significativamente mais barato em alguns municípios, com descidas anuais que chegaram a ultrapassar os 15%. O destaque vai sobretudo para concelhos do Centro e do Alentejo, onde os preços continuam bastante abaixo da média nacional.

Golegã lidera descidas de preços

A maior queda anual foi registada na Golegã, no distrito de Santarém. Aqui, o preço médio da habitação caiu para 1.083 euros por metro quadrado, refletindo uma quebra expressiva de 15,3% face ao ano anterior.

Logo a seguir surge Pampilhosa da Serra, que voltou a afirmar-se como um dos mercados mais acessíveis do país, com um valor médio de 477 euros/m², após uma descida de 12,3%. Em terceiro lugar aparece Pombal, onde os preços recuaram 8%, fixando-se nos 1.162 euros/m².

Centro e Alentejo dominam entre as maiores quedas

A tendência de descida estendeu-se a outros concelhos do interior. No Algarve, Alcoutim registou uma diminuição de 6,7%, com o metro quadrado a atingir 1.081 euros.

No Alentejo, Borba e Portel apresentaram quedas idênticas de 5,3%, com preços médios de 875 euros/m² e 758 euros/m², respetivamente.

Já no distrito da Guarda, Gouveia registou um valor médio de 594 euros/m², após uma descida de 4,7%. Em Santarém, Chamusca viu os preços recuarem 4%, situando-se agora nos 756 euros/m².

O ranking inclui ainda Avis (683 euros/m²; -3,2%), Penacova (500 euros/m²; -3,1%) e Tábua (665 euros/m²; -2,1%).

Norte também regista ajustamentos

No Norte do país, Figueiró dos Vinhos apresentou uma quebra de 2%, com o preço médio a atingir 715 euros/m². Já Melgaço registou uma descida de 1,8%, para 544 euros/m².

Entre as capitais de distrito, Vila Real caiu 1,6%, fixando-se nos 1.343 euros/m², enquanto Vizela encerrou a lista das maiores descidas, com uma redução de 1,4% e um valor mediano de 1.425 euros/m².

Os municípios mais baratos para comprar casa em cada distrito e ilha

Para além das descidas anuais, a análise da plataforma Idealista identificou também os municípios mais baratos para comprar casa em cada distrito e ilha. O destaque absoluto vai novamente para Pampilhosa da Serra, que surge como o mercado residencial mais acessível do país, com 477 euros/m².

Em Portalegre, Nisa lidera com 498 euros/m², enquanto Sabugal é o mais barato da Guarda (505 euros/m²). No distrito de Castelo Branco, o concelho mais acessível é Penamacor (510 euros/m²).

Nas ilhas, Santana mantém-se como o município mais económico da Madeira (1.792 euros/m²), enquanto nos Açores o destaque vai para Lajes do Pico, com 1.084 euros/m².

Já nos grandes distritos urbanos, Cadaval é o concelho mais barato para comprar casa no distrito de Lisboa (1.550 euros/m²), e Baião lidera no distrito do Porto, com um valor médio de 957 euros/m².

Uma oportunidade fora dos grandes centros

Municípios como Sátão, Melgaço e Alcoutim continuam a demonstrar que é possível encontrar habitação a preços bem inferiores à mediana nacional, sobretudo fora dos grandes centros urbanos.

Com preços em queda e maior margem de negociação, estas regiões surgem como uma alternativa cada vez mais atrativa para quem procura casa própria, investimento imobiliário ou uma mudança de estilo de vida.