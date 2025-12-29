Ouvir
Constrangimentos nas urgências. Pulseira amarela espera 11 horas no Amadora-Sintra

29 dez, 2025 - 07:33 • Jaime Dantas

No Santa Maria, em Lisboa, os utentes com a pulseira amarela aguardam, em média, sete horas, segundo o portal de tempos de espera do Serviço Nacional de Saúde.

A+ / A-

A manhã desta segunda-feira está a ser marcada, mais uma vez, por contrangimentos nas urgências dos hospitais da grande Lisboa, apurou a Renascença no portal de tempos de espera do Serviço Nacional de Saúde.

Pelas 8h40, os utentes urgentes esperavam, depois da triagem, uma cerca de 11 horas e meia para serem atendidos por um médico no Hospital Fernando da Fonseca / Amadora-Sintra.

Também no Santa Maria, em Lisboa, a pulseira amarela espera bem acima do recomendado: os utentes aguardam, em média, sete horas.

Já no serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera para doentes urgentes ronda as sete horas e meia.

Recorde-se que o tempo de espera recomendado para a pulseira amarela deve rondar uma hora.

[Notícia atualizada às 8h45 com tempos de espera mais recentes]

