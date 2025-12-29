CP reforça comboios em Lisboa e Porto na passagem de ano

A CP vai reforçar a oferta nos comboios urbanos de Lisboa e Porto nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, com mais 40 mil lugares.



A medida destina-se a responder “ao aumento da procura associado aos grandes eventos festivos nas principais cidades do país, que atraem milhares de pessoas”, refere a empresa, em comunicado.

No Porto, serão reforçados os serviços regulares e ainda realizados 14 comboios especiais.

“No total, entre as 20h00 do dia 31 de dezembro e as 8h00 do dia 1 de janeiro, serão disponibilizados mais 19.500 lugares face à oferta regular”, detalha a CP.

Na região de Lisboa, todos os serviços regulares na Linha de Sintra (Sintra–Rossio) e na Linha de Cascais serão realizados em composição dupla a partir das 21h00 de quarta-feira, dia 31 de dezembro.

De acordo com a CP, durante a madrugada de quinta-feira, 1 de janeiro, haverá um reforço da oferta, com comboios especiais entre Rossio e Sintra (1h20, 1h40, 2h00, 2h20, 2h40, 3h00, 4h00 e 5h00); entre Cais do Sodré e Cascais (2h00, 3h00 e 4h00); e entre Cascais e Cais do Sodré (2h00), todos em composição dupla e com paragem em todas as estações.

Em simultâneo, as obras de modernização da Linha de Cascais estarão suspensas até 4 de janeiro.

Ao todo, na região de Lisboa estarão disponíveis mais 20.700 lugares que na oferta regular.

Consulte aqui os horários dos comboios da CP.