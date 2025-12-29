Descida no preço do leite ameaça produção nacional, alerta Aprolep

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) manifesta, em comunicado, “profunda preocupação e indignação” face à decisão das cooperativas associadas da Lactogal de reduzir em três cêntimos por litro o preço pago ao produtor, a partir de 1 de janeiro.

Segundo a associação, a medida afeta de imediato cerca de 70% dos produtores nacionais e pode desencadear novas descidas por parte de outros compradores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Aprolep considera que esta decisão é incoerente, lembrando que “o preço do leite ao produtor em Portugal nunca acompanhou as subidas registadas noutros países, precisamente com o argumento de que o nosso mercado é maioritariamente interno ou ibérico”. Para a associação, “usar agora a evolução negativa de outros mercados como justificação para baixas em Portugal revela uma enorme falta de coerência”.

A organização sublinha ainda que os produtores portugueses operam há vários anos “num limiar de sobrevivência”, sem capacidade financeira para investir ou responder às crescentes exigências em áreas como o bem-estar animal, a sustentabilidade ambiental e a qualidade do produto.

“Qualquer redução do preço coloca em risco a viabilidade económica das explorações, acelera o abandono da atividade e compromete seriamente a produção nacional de leite”, alerta a Aprolep.

No comunicado, a associação recorda que a perda de produtores ultrapassa o impacto no próprio setor. “Menos produção nacional significa maior dependência de importações, perda de emprego no meio rural, abandono do território e ameaça à soberania alimentar”, refere, acrescentando que “sem preço justo à produção não haverá futuro para o leite português”.

A Aprolep enquadra esta descida num contexto já marcado por várias preocupações adicionais, como “os detalhes do acordo com o MERCOSUL, a redução de 20% de ajudas aos agricultores na proposta de reforma da PAC” e o surgimento de doenças como a Dermatose Nodular Contagiosa, que já afeta países vizinhos. Face a este cenário, a associação anunciou que irá solicitar “com carácter de urgência” uma reunião com o ministro da Agricultura.

Por fim, a Associação dos Produtores de Leite de Portugal deixa um apelo aos consumidores, incentivando ao consumo de leite e produtos lácteos nacionais, que descreve como “produtos de qualidade reconhecida, mais próximos, mais frescos e melhores para a economia de Portugal”.

“A Europa não pode deixar, não pode abandonar a agricultura”

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da Associação de Produtores de Leite (Aprolep), Carlos Neves, fala de “um balde de água fria” para os produtores

Carlos Neves alertou que esta descida de três cêntimos por litro pode provocar um abandono da profissão por parte dos “mais velhos, que já se aproximam da idade da reforma: “Vão antecipar o fim da sua atividade e isto faz com que os jovens desanimam e que não pensem em instalar-se em produzir leite.”

O secretário-geral da Aprolep diz que este cenário é “muito desanimador” para uma atividade que “exige uma mão-de-obra especializada”.

“Este é uma altura em que temos de aumentar os salários para o próximo ano e estes três cêntimos que nos baixam agora é, muito provavelmente, aquilo de que precisamos para pagar a mão-de-obra. Vamos ter que cortar nos investimentos para conseguir equilibrar as coisas e equilibrar as contas, se for possível equilibrar.”

A Aprolep vai solicitar uma reunião de carácter urgente com o ministro da Agricultura para que seja discutido o que é possível fazer, nomeadamente “a nível de alguma medida de estabilizar o mercado, a nível de armazenamento dos produtos lácteos”.

Carlos Neves acrescenta que se há excesso de leite na Europa e é necessário “de uma forma temporária, ajudar quem estiver disponível para reduzir a produção, até passarmos esse excedente, até se equilibrarem os mercados internacionais”.

“A Europa não pode deixar, não pode abandonar a agricultura”, remata.

[notícia atualizada às 10h30 com declarações do secretário-geral da Aprolep à Renascença]