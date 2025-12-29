Ouvir
Encapuzados assaltam loja à mão armada e amarram dono em Sacavém

29 dez, 2025 - 16:02 • Lusa

Quatro suspeitos "amarraram o proprietário com fita-cola e levaram a caixa registadora", garante fonte da PSP.

Quatro encapuzados roubaram esta segunda-feira a caixa registadora de uma loja em Sacavém, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, depois de amarrarem o proprietário com fita-cola, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os quatro encapuçados entraram cerca das 08h30 numa loja em Sacavém, dois deles com armas de fogo e os outros dois com armas brancas.

"Amarraram o proprietário com fita-cola e levaram a caixa registadora", acrescentou a fonte, desconhecendo mais pormenores.

A vítima não sofreu qualquer ferimento, segundo a mesma fonte, precisando que o alerta para o assalto foi dado cerca das 09h20.

