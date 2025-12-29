GNR regista três mortos e 319 acidentes nas estradas em dois dias

Três pessoas morreram e 99 ficaram feridas em 319 acidentes rodoviários registados entre as 0h00 de 27 de dezembro e as 23h59 de 28 de dezembro, no âmbito da terceira fase — “Ano Novo em Segurança” — da Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, da Guarda Nacional Republicana.

Do total de ocorrências, resultaram três vítimas mortais, nove feridos graves e 90 feridos leves. As vítimas mortais, todas do sexo masculino, tinham 54, 56 e 41 anos.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, um dos acidentes mortais correspondeu a um despiste de um veículo ligeiro na Autoestrada A1, em Minde, no concelho de Alcanena, distrito de Santarém, ocorrido no dia 27 de dezembro, pelas 20h03, do qual resultou a morte de um homem de 54 anos.

Ainda de acordo com a GNR, registou-se um despiste de um motociclo na Estrada Nacional 9, em Gibraltar, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa, no dia 28 de dezembro, pelas 9h13, que vitimou um homem de 56 anos.

O terceiro acidente mortal foi uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na Estrada Nacional 15, em Lixa, distrito do Porto, registada no dia 28 de dezembro, pelas 12h10, da qual resultou a morte de um homem de 41 anos.

No mesmo período, a GNR fiscalizou 17.193 condutores. 136 conduziam sob influência do álcool, tendo 90 sido detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 29 pessoas por condução sem habilitação legal.

Das 2. 443 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se 236 por excesso de velocidade, 46 por álcool, 67 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 24 por uso indevido do telemóvel, 280 por falta de inspeção periódica obrigatória e 128 por ausência de seguro de responsabilidade civil.

A GNR informa que continuará a reforçar a fiscalização durante a operação, com especial incidência na condução sob efeito do álcool e drogas, excesso de velocidade, uso do telemóvel, utilização do cinto e do SRC, inspeção e seguro, bem como na execução correta de manobras.