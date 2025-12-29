Governo admite novo programa de apoio à compra de carros elétricos

O Governo admite um novo programa de apoio à compra de automóveis elétricos no início do próximo ano.

A informação é admitida pelo Ministério do Ambiente à Renascença.

O gabinete da ministra Maria da Graça Carvalho considera um sucesso o programa que esgotou em perto de quatro horas, esta segunda-feira.

O Fundo Ambiental abriu esta segunda-feira as candidaturas às 10h00. Duas horas depois já tinham sido atingidas mais de 80% das 2.200 vagas, que acabaram preenchidas pouco tempo depois.



Também já esgotaram as candidaturas para a compra de bicicletas convencionais, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos.

O Governo destinou 8,8 milhões de euros para atribuir 2.200 incentivos à compra de veículos elétricos. Às 16h00, já tinham sido apresentadas 2.203 candidaturas, das quais 2.201 consideradas elegíveis.

Agora, o Governo admite à Renascença que um novo apoio pode abrir nos primeiros meses de 2026.