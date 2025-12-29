Governo vai lançar novo programa de apoio à compra de carros elétricos

O Governo vai lançar um novo programa de apoio à compra de automóveis elétricos no início do próximo ano.



A informação foi confirmada esta segunda-feira à Renascença pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

O Fundo Ambiental abriu esta segunda-feira as candidaturas às 10h00. Duas horas depois já tinham sido atingidas mais de 80% das 2.200 vagas, que acabaram preenchidas cerca de quatro horas depois.

Em declarações à Renascença, a ministra do Ambiente anuncia que, perante o sucesso do programa, será lançado um novo em 2026.

“Confirma-se, sim. Aliás, está em circulação uma resolução do Conselho de Ministros sobre a mobilidade elétrica feita em cooperação com o Sr. ministro das Infraestruturas e da Habitação e financiada pelo Fundo Ambiental para 2026 que irá a Conselho de Ministros. Portanto, em janeiro poderemos ter mais uma autorização para abrir uma outra fase destes veículos elétricos”, anunciou a governante.

A titular da pasta do Ambiente fala em condições e apoios semelhantes àqueles que foram agora disponibilizados para a compra de carros elétricos.

“Aquele que abriu hoje [segunda-feira] foi um apoio de 17,6 milhões de euros. Portanto, nós estamos a contar que o próximo será da mesma ordem de grandeza. Portanto, são veículos utilitários. O máximo valor, incluindo IVA, é de 38,5 mil euros dos quais damos para as pessoas singulares 4 mil euros de ajuda e também exigimos o abate de um carro de combustão interna com mais de 10 anos”, sublinha Maria da Graça Carvalho.

Os apoios estendem-se ainda a carregadores elétricos nas habitações, bicicletas, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos.

Em declarações à Renascença, o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) entende que os apoios deveriam ser mais expressivos. Carlos Barbosa defende uma duplicação dos valores. A ministra do Ambiente não exclui a possibilidade de vir a ser reforçado o investimento através do Fundo Ambiental, mas para já fala num apoio equilibrado.

“É sempre uma decisão. Se apoiamos mais por cada veículo, vamos apoiar menos pessoas. Como temos tido muito boa adesão e imediata, pensamos que já é uma ajuda para as pessoas os 4 mil euros. Portanto, vamos continuar. Deste modo, conseguimos chegar a mais pessoas. No dia em que não for suficiente e que não haja adesão, pois aí reconsideraremos. Mas, até agora, a adesão é em todos os programas”, sublinha a ministra do Ambiente.

Maria da Graça Carvalho diz que o Governo vai prosseguir a política na ajuda à transição energética, num país com um parque automóvel bastante antigo. Admite por isso um longo caminho a percorrer.

“Somos um dos países da Europa com carros com maior tempo de média. Portanto, ainda temos um parque automóvel muito antigo, o que se traduz em muitas emissões. Nós temos ainda só cerca menos de 6% dos carros ligeiros que são elétricos, embora estejamos a aumentar muito. Este foi o ano em que mais se venderam carros elétricos. Portanto, esta percentagem vai continuar a aumentar. Mas, ainda é um número pequeno. Temos todo um passado não elétrico que nos vai ser difícil mudar de um momento para o outro, tendo especialmente em conta que é um país que não tem um poder de compra muito elevado, como outros países docentes e do norte da Europa”, concluiu a ministra, em declarações à Renascença.

