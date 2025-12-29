Gripe das aves detetada em Santarém e Vila Real

A gripe das aves foi detetada numa exploração comercial em Santarém e numa ave selvagem em Vila Real, subindo para 54 o número de casos confirmados este ano, indicou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Segundo os últimos dados divulgados pela DGAV, foi confirmado um foco de gripe das aves numa exploração comercial de galinhas poedeiras em Tomar, distrito de Santarém, e outro numa gaivota-de-patas-amarelas (ave selvagem) em Vila Real.

O subtipo identificado foi o H5N1, o mais comum em Portugal.

Portugal soma, desde o início do ano, 54 casos de gripe aviária.

Só este mês, foram detetados 14 focos, quatro dos quais em Santarém.

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A DGAV tem vindo a alertar para o "alto risco de disseminação" da gripe aviária e determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente.

Por outro lado, proibiu a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.

Nas zonas de proteção e vigilância, é proibida a circulação de aves a partir de estabelecimentos aí localizados, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições e a circulação de carne fresca a partir de matadouros ou estabelecimentos de manipulação de caça.

É igualmente proibida a circulação de ovos para consumo humano e de subprodutos de animais obtidos de aves detidas a partir de estabelecimentos localizados nestas zonas.