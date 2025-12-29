Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 dez, 2025
Hospital de São João alarga urgência de Obstetrícia e Ginecologia

29 dez, 2025 - 13:12 • Lusa

A urgência de Obstetrícia e Ginecologia daquele hospital no Porto terá ligação direta a novas áreas de pré-parto e quartos individuais, num projeto de 1,5 milhões de euros.

A urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São João, no Porto, vai ser alargada e terá uma ligação direta a novas áreas de pré-parto e quartos individuais, num projeto de 1,5 milhões de euros, indicou esta segunda-feira a Unidade Local de Saúde (ULS).

Em resposta à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde São João (ULSSJ) avançou que o procedimento concursal encontra-se em curso e que a obra deve iniciar no início do próximo ano.

A ULSSJ estima que a empreitada esteja concluída no verão de 2026.

"O presente investimento visa essencialmente requalificar e modernizar os espaços físicos afetos ao serviço de Ginecologia e Obstetrícia. A intervenção surge na sequência da reorganização funcional do edifício hospitalar, motivada pela transferência do CRI [Centro de Responsabilidade Integrada] de Medicina de Reprodução para o novo piso 5 da ala pediátrica", acrescentou a fonte.

O investimento total é de 1,24 milhões de euros, mais IVA, e será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com a ULSSJ, a reorganização funcional do edifício hospitalar "permitiu redefinir o uso dos pisos adjacentes, destinando o piso 3 à Medicina/Curto Internamento e o piso 4 à expansão da área de Ginecologia e Obstetrícia, com vista à modernização e integração funcional da urgência obstétrica".

Assim, este projeto "tem como objetivo central dotar o Serviço de Obstetrícia e Ginecologia de uma infraestrutura moderna, segura e funcional, promovendo a continuidade assistencial entre a urgência de Obstetrícia, o pré-parto e a área de internamento", acrescenta.

Com esta solução passará a haver uma ligação direta entre a atual urgência de Obstetrícia e as novas áreas de pré-parto e Ginecologia, o serviço será reorganizado em dois pisos (3 e 4) para reduzir deslocações verticais e melhorar a articulação entre a urgência, o internamento e o bloco de partos e serão criadas enfermarias de pré-parto no piso 4 para "alcançar o objetivo de quartos individuais para todas as parturientes, reforçando a humanização dos cuidados".

No total serão renovados cerca de 720 metros quadrados, incluindo áreas clínicas e de apoio, zonas de pré-parto, observação, recobro e consulta rápida, com equipamentos de monitorização fetal e obstétrica, áreas técnicas e de apoio logístico, com fluxos segregados de doentes, profissionais e materiais, bem como espaços de acolhimento "garantindo conforto, acessibilidade e privacidade".

"Esta empreitada reforçará a capacidade assistencial, a qualidade dos cuidados e a humanização do parto, consolidando a ULS São João como centro de referência nacional em saúde materna e ginecológica", conclui.

