Idoso detido por conduzir em contramão na A4 perto de Mirandela

29 dez, 2025 - 13:31 • Lusa

Homem vai ser presente ao Tribunal Judicial de Mirandela.

A+ / A-

Um homem, de 89 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana por conduzir em contramão na Autoestrada 4 (A4), na zona de Mirandela, adiantou a GNR, esta segunda-feira, em comunicado.

A GNR explicou que, no domingo, numa ação de patrulhamento da Operação Natal e Ano Novo, identificaram um idoso que circulava em contramão na autoestrada, "praticando assim uma condução perigosa".

O homem acabou detido e constituído arguido. Vai ser presente ao Tribunal Judicial de Mirandela.

