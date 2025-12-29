Idoso detido por conduzir em contramão na A4 perto de Mirandela

29 dez, 2025 - 13:31 • Lusa
Um homem, de 89 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana por conduzir em contramão na Autoestrada 4 (A4), na zona de Mirandela, adiantou a GNR, esta segunda-feira, em comunicado.
A GNR explicou que, no domingo, numa ação de patrulhamento da Operação Natal e Ano Novo, identificaram um idoso que circulava em contramão na autoestrada, "praticando assim uma condução perigosa".
O homem acabou detido e constituído arguido. Vai ser presente ao Tribunal Judicial de Mirandela.