Ministério Público

​Marinha não foi notificada de investigação que envolve Gouveia e Melo

29 dez, 2025 - 17:56 • Liliana Monteiro , com redação

Em resposta à Renascença, diz desconhecer oficialmente a investigação ao processos de aquisição de bens e serviços.

A Marinha desconhece oficialmente a investigação do Ministério Público (MP) a ajustes diretos no tempo em que o candidato presidencial Gouveia e Melo era comandante naval.

“A Marinha informa que não foi objeto de qualquer notificação por parte do MP, relativamente aos processos de aquisição de bens e serviços mencionados no artigo publicado pela revista Sábado”, refere a Armada, em resposta enviada à Renascença.

Segundo a Sábado, o Ministério Público mantém há pelo menos quatro anos uma investigação relacionada com 57 contratos de aquisição de coletes de salvação insufláveis, alegadamente adjudicados por ajuste direto.

A investigação terá sido atribuída à Polícia Judiciária Militar, que entregou um relatório ao Ministério Público há cerca de quatro anos.

Gouveia e Melo já comentou o caso. O candidato presidencial afirmou esta segunda-feira, nos Açores, desconhecer a investigação noticiada pela revista Sábado.

Em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo garantiu nunca ter sido ouvido num processo sobre decisões de contratação que foram despachados por uma estrutura abaixo da sua posição na Marinha.

O candidato presidencial rejeitou qualquer envolvimento pessoal. “Só ganhei o meu ordenado. Nunca tive contatos com fornecedores. Portanto, venham-me acusar na cara e com provas que eu tive ganhos diretos. Não venham é insinuar”, disse.

Gouveia e Melo questionou ainda o momento em que a notícia surge, a poucos dias do fim do processo eleitoral. “Como é que a 15 dias do processo eleitoral, do fim do processo eleitoral, aparece uma coisa de 2017 ou 2018? Não há uma coincidência? E essa coincidência acho muito estranha”, afirmou.

