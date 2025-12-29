Médicos tarefeiros denunciam "exploração silenciosa"

"Somos nós que asseguramos noites, fins de semana, feriados e épocas críticas. Somos nós que mantemos portas abertas durante todo o ano e somos também nós que mantemos o sistema aberto, mesmo quando dá sinais de falha", acrescentou.

Em comunicado, a Associação de Médicos Prestadores de Serviço explicou que são os médicos tarefeiros que garantem "escalas quando mais ninguém está disponível".

A associação que representa os médicos tarefeiros disse esta segunda-feira que as urgências hospitalares só funcionam graças ao trabalho dos prestadores de serviço e considerou que o atual modelo assenta num modelo de "exploração silenciosa".

Para a associação criada recentemente, além do aumento das infeções respiratórias sazonais, que faz com que mais pessoas se desloquem às urgências, também o número de profissionais de saúde está reduzido, quer por férias, quer porque os internos do ano comum já terminaram a sua formação e os internos ainda não começaram a sua atividade clínica especializada.

"É neste cenário que fica completamente exposta a realidade que muitos preferem não ver: as urgências hospitalares em Portugal funcionam porque existem médicos prestadores de serviço", considerou a Associação de Médicos Prestadores de Serviço.

Mesmo perante a sua importância e necessidade, alertou ainda a associação, os médicos tarefeiros não têm direito a férias, tolerância de ponto, nem estabilidade contratual. "O atual modelo assenta numa exploração silenciosa que se tornou normalizada - e isso é inaceitável."

Para o próximo ano, a Associação de Médicos Prestadores de Serviço deixou o aviso: "não estaremos disponíveis a permanecer em condições que não se coadunem com a nossa profissão, responsabilidade e espírito de sacrifício".