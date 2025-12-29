Ouvir
Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha aprovados por Gouveia e Melo

29 dez, 2025 - 10:27 • Olímpia Mairos

Em causa estão 57 contratos com a empresa Pro-skipper assinados entre 2017 e 2020. Segundo a Revista Sábado, o processo está a ser analisado pelo DIAP de Almada, apesar de anteriores decisões do Tribunal de Contas.

O Ministério Público (MP) está a averiguar um conjunto de ajustes diretos realizados pela Marinha Portuguesa que terão sido autorizados por Henrique Gouveia e Melo, atualmente candidato à Presidência da República.

De acordo com a Revista Sábado, estão em causa 57 contratos celebrados com a empresa Pro-skipper, todos aprovados pelo então comandante naval.

Os ajustes diretos terão sido realizados entre 2017 e 2020, período em que Gouveia e Melo exercia funções de chefia na estrutura da Marinha. De acordo com a revista, a investigação foi atribuída à Polícia Judiciária Militar, que há quatro anos entregou um relatório ao Ministério Público. Foi detectada uma excessiva concentração de ajustes diretos a uma empresa, entretanto dissolvida, em outubro de 2022.

A mesma publicação refere que, apesar de eventuais irregularidades financeiras terem sido anteriormente relevadas pelo Tribunal de Contas, o caso não está encerrado. A Polícia Judiciária Militar mantém as suas conclusões, mas a notícia não esclarece que crimes podem fundar essas suspeitas da Judiciária Militar.O processo encontra-se agora sob investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.

A Sábado recorda ainda que, em 2018, o Tribunal da Relação acusou Henrique Gouveia e Melo de fabricar notícias destinadas à comunicação social. Documentos e trocas de emails, citados pela revista, revelariam conflitos internos, disputas de poder e estratégias de bastidores no seio da instituição militar.

A Renascença pediu esta manhã esclarecimentos à candidatura de Gouveia Melo, à Marinha e ao Ministério Público, aguardando respostas.

