Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha aprovados por Gouveia e Melo

O Ministério Público (MP) está a averiguar um conjunto de ajustes diretos realizados pela Marinha Portuguesa que terão sido autorizados por Henrique Gouveia e Melo, atualmente candidato à Presidência da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a Revista Sábado, estão em causa 57 contratos celebrados com a empresa Pro-skipper, todos aprovados pelo então comandante naval.

Os ajustes diretos terão sido realizados entre 2017 e 2020, período em que Gouveia e Melo exercia funções de chefia na estrutura da Marinha. De acordo com a revista, a investigação foi atribuída à Polícia Judiciária Militar, que há quatro anos entregou um relatório ao Ministério Público. Foi detectada uma excessiva concentração de ajustes diretos a uma empresa, entretanto dissolvida, em outubro de 2022.

A mesma publicação refere que, apesar de eventuais irregularidades financeiras terem sido anteriormente relevadas pelo Tribunal de Contas, o caso não está encerrado. A Polícia Judiciária Militar mantém as suas conclusões, mas a notícia não esclarece que crimes podem fundar essas suspeitas da Judiciária Militar.O processo encontra-se agora sob investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.

A Sábado recorda ainda que, em 2018, o Tribunal da Relação acusou Henrique Gouveia e Melo de fabricar notícias destinadas à comunicação social. Documentos e trocas de emails, citados pela revista, revelariam conflitos internos, disputas de poder e estratégias de bastidores no seio da instituição militar.

A Renascença pediu esta manhã esclarecimentos à candidatura de Goveia Melo, à Marinha e ao Ministério Público, aguardando respostas.

