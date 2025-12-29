Passagem de ano em Lisboa: cortes de trânsito na Baixa começam às 16h

A preparação para a passagem de ano na Praça do Comércio, em Lisboa, começa a meio da tarde do dia 31 de dezembro, com cortes de trânsito na Baixa da cidade, segundo o plano de segurança e prevenção apresentado esta segunda-feira pela autarquia lisboeta.

A partir das 16h, zonas como o Rossio, a Baixa pombalina, o Cais do Sodré, o Chiado e a Avenida Infante D. Henrique terão cortes de trânsito, para impedir o acesso à Praça do Comércio. O acesso dos táxis e autocarros vai ser condicionado, enquanto os TVDE não vão poder aceder à área restrita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Às 17h, será feito o encerramento da estação do metropolitano do Terreiro do Paço. Às 18h, encerrará o Terreiro do Paço a peões e a viaturas para verificação de segurança", esclareceu o vereador da Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves, acrescentando que, "às 19h30, terá lugar a abertura do recinto ao público com revistas de segurança".

O plano prevê pontos de revista e entrada na Rua do Arsenal, na Rua Augusta, do Ouro, da Conceição, dos Fanqueiros e da Alfândega. Haverá ainda uma entrada para pessoas com mobilidade reduzida na Avenida Infante D. Henrique.