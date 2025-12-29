Ouvir
Passagem de ano em Lisboa: cortes de trânsito na Baixa começam às 16h

29 dez, 2025 - 13:11 • João Cunha , João Pedro Quesado

O Metro de Lisboa vai funcionar até à 1h da madrugada do dia 1 de janeiro. A autarquia garante reforço das carreiras da Carris para ajudar a escoar os milhares de pessoas que vão passar o ano no Terreiro do Paço.

A+ / A-

A preparação para a passagem de ano na Praça do Comércio, em Lisboa, começa a meio da tarde do dia 31 de dezembro, com cortes de trânsito na Baixa da cidade, segundo o plano de segurança e prevenção apresentado esta segunda-feira pela autarquia lisboeta.

A partir das 16h, zonas como o Rossio, a Baixa pombalina, o Cais do Sodré, o Chiado e a Avenida Infante D. Henrique terão cortes de trânsito, para impedir o acesso à Praça do Comércio. O acesso dos táxis e autocarros vai ser condicionado, enquanto os TVDE não vão poder aceder à área restrita.

"Às 17h, será feito o encerramento da estação do metropolitano do Terreiro do Paço. Às 18h, encerrará o Terreiro do Paço a peões e a viaturas para verificação de segurança", esclareceu o vereador da Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves, acrescentando que, "às 19h30, terá lugar a abertura do recinto ao público com revistas de segurança".

O plano prevê pontos de revista e entrada na Rua do Arsenal, na Rua Augusta, do Ouro, da Conceição, dos Fanqueiros e da Alfândega. Haverá ainda uma entrada para pessoas com mobilidade reduzida na Avenida Infante D. Henrique.

Massa de ar polar vai fazer baixar temperaturas mínimas na passagem de ano

Até quarta-feira, as temperaturas vão descer em Po(...)

"Ter muito cuidado a manusear quaisquer tipo de artefactos pirotécnicos e também, não menos importante, ter cuidado com a condução", aconselha o comandante Iúri Rodrigues, do Comando Metropolitano da PSP. "Se beberem, para as pessoas não conduzirem e utilizarem transportes públicos ou outro tipo de transportes. e que tentem chegar com a máxima antecedência".

"Como tem sido habitual, vai ser imposta a proibição de certos objetos que representam um risco acrescido neste evento, como garrafas de vidro", acrescentou Iúri Rodrigues. Já Márcio Teixeira, responsável pela Proteção Civil de Lisboa, descreveu o dispositivo de socorro montado.

"Teremos dois postos médicos avançados, ambos com capacidade de suporte avançado de vida, três meios aquáticos prontos a intervir, 22 meios terrestres operacionalizados pelos corpos de bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa", assim como "16 equipas apeadas contando com um total de 130 operacionais envolvidos em toda a operação".

O Metro de Lisboa vai funcionar até à 1h da madrugada do dia 1 de janeiro — no ano passado, circulou até às 3h. A autarquia garante que haverá reforço das carreiras da Carris para ajudar a escoar os milhares de pessoas que vão passar o ano no Terreiro do Paço.

