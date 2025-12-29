Passagem de ano no Algarve com elevada ocupação hoteleira

O final de 2025 aproxima-se a passos largos e, para quem deixou a marcação do programa de réveillon para os últimos dias, há destinos onde já é difícil encontrar estadia. É o caso do Sul do país. No Algarve, a oferta disponível começa a escassear, sobretudo nas unidades hoteleiras que apresentam programas específicos para a passagem de ano.

De acordo com Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a taxa de ocupação é já muito elevada.

“As unidades hoteleiras que apostam no fim do ano, que têm programas, estão na casa acima dos 90% e ainda têm alguma capacidade, mas não muita, para albergar mais clientes”, adianta.

À forte procura junta-se ainda o facto de, nesta altura do ano, cerca de 40% da oferta hoteleira da região estar encerrada. Ainda assim, há alternativas para quem não encontra quarto nos hotéis, nomeadamente o alojamento local, sobretudo para quem opta por celebrar a entrada no novo ano na rua, junto aos espetáculos promovidos pelos municípios.

Segundo Hélder Martins, esta acaba por ser uma solução mais económica e que está agora a ganhar procura.

“Quem vem para o fim do ano de rua, dos grandes espetáculos que vamos ter de uma ponta à outra do Algarve, começou agora, de facto, a reservar o seu alojamento, faz uma festa de fim de ano com um custo muito, muito mais baixo, janta num restaurante qualquer, aproveita para fazer a festa, bebe a sua bebida e esse custo é muito pouco significativo. E essas pessoas estão, de facto, a reservar agora”, explica o responsável.

Entre as propostas musicais para a noite de 31 de dezembro destacam-se os Silence 4, em Albufeira, os Xutos & Pontapés, em Quarteira, Pedro Abrunhosa, em Lagos, Sara Correia, em Faro, e Fernando Daniel, em Monte Gordo.

Apesar de alguns empresários defenderem uma maior articulação entre os municípios algarvios para a criação de um grande espetáculo conjunto, Hélder Martins não tem dúvidas de que o Sul do país continua a ser um dos destinos mais procurados para a passagem de ano.

O responsável acrescenta ainda que a maioria das reservas é feita por portugueses, normalmente para estadias de três ou quatro noites, com muitos visitantes a aproveitarem a proximidade do fim de semana para desfrutar de umas pequenas férias no Algarve.