Passagem de ano no Porto. Avenida dos Aliados cortada ao trânsito

A Avenida dos Aliados, na cidade do Porto, vai estar cortada ao trânsito entre as 19h00 de quarta-feira e as 07h00 de quinta-feira, por causa dos festejos da passagem do ano, revelou na manhã desta segunda-feira a autarquia portuense.

Para além do corte total da avenida ao trânsito, numa conferência de imprensa no Centro de Gestão Integrada da invicta, o superintendente Raúl Curva, em representação do comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, antecipou que também a estação de metro daquela praça estará encerrada também a partir das 19h00, à semelhança da circulação automóvel.

A circulação pedonal também estará condicionada na zona circundante daquela artéria do centro da cidade entre as 21h30 e as 01h00 por causa do lançamento do fogo de artifício, marcado para as 00h00. Uma vez que a estação de metro estará fechada, para chegar ao palco situado em frente à Câmara Municipal do Porto deverá utilizar a Rua do Almada e a Rua do Bonjardim.

Serão, no total, criados "seis acessos divididos, na parte de sul, central e norte", revelou o agente de autoridade.

"Haverá revistas de segurança para impedir o acesso de objetos que possam significar perigo", acrescentou o superintendente Raúl Curva.

