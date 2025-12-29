Passagem de ano no Porto. Avenida dos Aliados cortada ao trânsito

29 dez, 2025 - 12:40 • Jaime Dantas com Lusa
A Avenida dos Aliados, na cidade do Porto, vai estar cortada ao trânsito entre as 19h00 de quarta-feira e as 07h00 de quinta-feira, por causa dos festejos da passagem do ano, revelou na manhã desta segunda-feira a autarquia portuense.
Para além do corte total da avenida ao trânsito, numa conferência de imprensa no Centro de Gestão Integrada da invicta, o superintendente Raúl Curva, em representação do comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, antecipou que também a estação de metro daquela praça estará encerrada também a partir das 19h00, à semelhança da circulação automóvel.
A circulação pedonal também estará condicionada na zona circundante daquela artéria do centro da cidade entre as 21h30 e as 01h00 por causa do lançamento do fogo de artifício, marcado para as 00h00. Uma vez que a estação de metro estará fechada, para chegar ao palco situado em frente à Câmara Municipal do Porto deverá utilizar a Rua do Almada e a Rua do Bonjardim.
Serão, no total, criados "seis acessos divididos, na parte de sul, central e norte", revelou o agente de autoridade.
"Haverá revistas de segurança para impedir o acesso de objetos que possam significar perigo", acrescentou o superintendente Raúl Curva.
O Metro do Porto vai ter serviço ininterrupto durante toda a madrugada de quinta-feira - exceto a linha do aeroporto, que encerra à uma da manhã - mas a estação de metros dos Aliados vai encerrar entre as 19h00 de quarta-feira e as 05h00 de quinta-feira, sendo possível o acesso à Avenida dos Aliados de metro através das estações da Trindade e de São Bento.
Quanto aos autocarros da STCP, vão circular entre as 19h00 de quarta-feira e as 07h00 de quinta-feira, mas com alterações de percurso nas linhas de circulação.
A festa de Passagem de Ano no Porto arranca às 22h00 com um concerto dos Clã, estando previsto para a meia-noite um espetáculo multimédia e fogo de artifício.
Segue-se o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00h30 e o final da noite contará com o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro.
"A qualidade da programação e aquilo que tem sido a tradição de vir ao Porto na Passagem de Ano garantem que vamos ter uma noite com muita gente e com muita alegria e entrar em 2026 no Porto da melhor maneira", afirmou a vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo.