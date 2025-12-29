PSP regista um morto e dezenas de feridos em 200 acidentes rodoviários

A Polícia de Segurança Pública realizou 123 detenções em todo o país nas últimas 48 horas, no âmbito da segunda fase da Operação “Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026”, dedicada ao período do Ano Novo. O balanço inclui ainda 447 infrações rodoviárias detetadas e o registo de 200 acidentes, com uma vítima mortal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que, entre as detenções efetuadas, “destacamos 76 detenções por crimes rodoviários”, das quais 54 por condução em estado de embriaguez, 17 por falta de habilitação legal para conduzir e cinco por outros crimes rodoviários.

No mesmo período, a PSP deteve ainda seis pessoas por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 16 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas “12.254 doses individuais”. As autoridades salientam também a apreensão de nove armas brancas e de “uma outra arma, quer como medida cautelar, quer no seguimento das seis detenções efetuadas por posse de arma proibida”.

Quase 450 infrações nas estradas

No que diz respeito à fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 1.722 condutores, com a PSP a detetar 447 infrações. Entre as contraordenações mais frequentes estão 41 situações de falta de inspeção periódica obrigatória, 25 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 18 por condução sob influência do álcool e 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução. Foi ainda registada uma infração por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou de sistemas de retenção para crianças.

Quanto à sinistralidade rodoviária, a PSP dá conta de 200 acidentes em 48 horas, que provocaram 62 feridos, quatro dos quais graves, e “lamentavelmente, uma vítima mortal”. Sobre este caso, o comunicado esclarece que se tratou “de uma colisão em Vila Nova de Gaia, Porto, no passado dia 28”.

Avisos para o uso de pirotecnia

Com o arranque da segunda fase da operação, dedicada ao Ano Novo, a PSP reforça os conselhos sobre a utilização de artigos de pirotecnia. A polícia recomenda que sejam respeitadas “as zonas permitidas – locais autorizados e seguros”, que se sigam as instruções de manuseamento e que se evite o consumo de álcool durante o uso de fogo de artifício. Aconselha ainda que os produtos sejam devidamente apagados antes de serem descartados, para prevenir incêndios.

Apelo à condução segura

Nesta época festiva, a PSP sublinha que continuará a centrar a sua atuação “em três vetores de atuação – prevenção, sensibilização e fiscalização”, apelando aos condutores para que adaptem a condução às condições meteorológicas e do piso da estrada. A polícia alerta para comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e o uso do telemóvel ao volante.

Há também um apelo à moderação da velocidade em zonas com grande concentração de pessoas, como áreas comerciais e passadeiras, e ao planeamento atempado das viagens mais longas, com pausas regulares ao longo do percurso.