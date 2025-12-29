Ouvir
Retomada circulação na linha Verde do Metro de Lisboa

29 dez, 2025 - 13:11 • Lusa

Atropelamento mortal na estação do Rossio obrigou ao destacamento de 23 operacionais, com o apoio de sete veículos.

A+ / A-

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa foi retomada esta segunda-feira ao início da tarde, mas com condicionamentos, depois de ter estado interrompida devido a um atropelamento mortal na estação do Rossio, segundo a empresa e os bombeiros.

"Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal", informa o Metropolitano de Lisboa numa nota publicada no seu "site".

A circulação na linha Verde esteve interrompida entre as estações do Cais do Sodré e a Alameda devido a "causa alheia ao Metro", segundo a informação divulgada pela transportadora.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse cerca das 11h30 à agência Lusa que o alerta para o atropelamento mortal na estação do Rossio foi dado às 09h55.

No local, estiveram 23 operacionais, com o apoio de sete veículos.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

