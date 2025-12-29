Segunda fase do programa de troca de equipamentos E-Lar com 55.752 candidaturas

A segunda fase do programa E-Lar, que financia com 60 milhões de euros a substituição de equipamentos a gás por fornos, placas, fogões e termoacumuladores elétricos, recebeu 55.752 candidaturas, avançou hoje fonte oficial do Ministério do Ambiente.

Desse total, 25.119 candidaturas foram aprovadas e aceites pelos beneficiários, tendo dado origem à emissão de 14.419 "vouchers" para a substituição de eletrodomésticos.

Segundo a mesma fonte, 533 beneficiários iniciaram já o processo de substituição junto dos comerciantes, através da conversão dos respetivos "vouchers".

Em fase de avaliação encontram-se ainda 4.378 candidaturas. As restantes 11.288 candidaturas aguardam a conclusão do preenchimento por parte dos beneficiários.

A ministra do Ambiente e Energia afirmou ao Jornal de Negócios que a verba atribuída para esta segunda fase, de 60 milhões de euros, já está quase toda atribuída, e admitiu lançar uma terceira fase do programa E-Lar em 2026.

Esta segunda fase do programa E-Lar, lançada a 11 de dezembro pelo Fundo Ambiental, apoia a substituição de eletrodomésticos mais eficientes por parte de cidadãos que usufruem de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), pessoas com contrato de fornecimento de eletricidade para frações intervencionadas no âmbito do programa "Bairros Mais Sustentáveis" e outras pessoas singulares.

Os apoios podem chegar a 1.683 euros para famílias vulneráveis, sendo o valor máximo de 1.100 euros para os restantes casos.

A primeira fase do programa foi lançada em outubro, com uma verba de 40 milhões de euros financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).