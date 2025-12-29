Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trabalho

​Segurança Social: Certificado de doença profissional já pode ser pedido online

29 dez, 2025 - 20:12 • Ricardo Vieira

De forma “simples, fácil e sem necessitar de se deslocar a um serviço de atendimento”, os utentes podem requisitar o certificado, anuncia a Segurança Social.

A+ / A-

O pedido de certificação de doença profissional já pode ser pedido através do Portal da Segurança Social.

De forma “simples, fácil e sem necessitar de se deslocar a um serviço de atendimento”, os utentes podem requisitar o certificado, anuncia a Segurança Social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para solicitar o certificado de doença profissional, o utilizador deve começar por aceder ao site da Segurança Social Direta e realizar o pedido deverá aceder ao menu “Doença” > “Doença Profissional”.

Depois, basta seguir as instruções, consoante for do Regime Geral da Segurança Social ou subscritor da Caixa Geral de Aposentações.

Na gestão do pedido, o utilizador pode também entregar e substituir documentos obrigatórios, bastando fazer o seu upload no site da Segurança Social.

O certificado de doença profissional é um processo de reconhecimento pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, tendo por base a doença participada e uma avaliação clínica por médicos especialistas na doença, dando lugar a apoios sociais, de carácter pecuniário ou em espécie.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)