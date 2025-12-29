​Segurança Social: Certificado de doença profissional já pode ser pedido online

O pedido de certificação de doença profissional já pode ser pedido através do Portal da Segurança Social.



De forma “simples, fácil e sem necessitar de se deslocar a um serviço de atendimento”, os utentes podem requisitar o certificado, anuncia a Segurança Social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para solicitar o certificado de doença profissional, o utilizador deve começar por aceder ao site da Segurança Social Direta e realizar o pedido deverá aceder ao menu “Doença” > “Doença Profissional”.

Depois, basta seguir as instruções, consoante for do Regime Geral da Segurança Social ou subscritor da Caixa Geral de Aposentações.

Na gestão do pedido, o utilizador pode também entregar e substituir documentos obrigatórios, bastando fazer o seu upload no site da Segurança Social.

O certificado de doença profissional é um processo de reconhecimento pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, tendo por base a doença participada e uma avaliação clínica por médicos especialistas na doença, dando lugar a apoios sociais, de carácter pecuniário ou em espécie.