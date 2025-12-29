Sumos de fruta vão ter novos rótulos para indicar quantidade de açúcar

Os rótulos dos sumos de fruta vão mudar em 2026. Um decreto-lei publicado esta segunda-feira em Diário da República aprova rótulos para distinguir sumos de acordo com a quantidade de açúcar presente, e a origem dos sumos e dos açúcares.

O decreto-lei, que transpõe para Portugal uma diretiva europeia, permite "a menção voluntária de que os sumos de frutos contêm apenas açúcares naturalmente presentes", e cria "uma categoria de sumos de frutos com açúcares reduzidos" desde que essa redução "seja de, pelo menos, 30% relativamente ao sumo original e sem adição de edulcorantes ou adoçantes".

Passa, assim, a ser possível rotular os sumos como "sumo de frutos com teor de açúcares reduzido" — que "pode ser obtido por mistura de sumo de frutos com teor de açúcares reduzido com sumo de frutos, polme de frutos ou ambos" —, assim como "sumo de frutos com teor de açúcares reduzido obtido a partir de um produto concentrado", que deve ter a mesma redução de pelo menos 30% e pode ser produzido "através da reconstituição de sumo concentrado de frutos com teor de açúcares reduzido".

Outro rótulo possível é o "sumo de frutos concentrado com teor de açúcares reduzido", utilizável se houver a redução de pelo menos 30% do açúcar e existir a "eliminação física de uma proporção específica do seu teor de água".

Já os néctares têm um novo "limite máximo de açúcares ou mel que podem ser adicionados nos néctares naturalmente baixos em acidez". É ainda "autorizada a utilização de proteínas de sementes de girassol como clarificante nos sumos de frutos e harmoniza-se a denominação «água de coco» como «sumo de coco»".

O decreto coloca a data de 14 de junho de 2026 como de mudança definitiva. Os sumos colocados no mercado ou rotulados antes dessa data "podem continuar a ser comercializados até ao esgotamento das respetivas existências".