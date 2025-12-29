Trabalhadores em "lay-off" sobem 19,2% em novembro para 7.510, máximo desde janeiro

O número de trabalhadores em "lay-off" subiu 19,2% em novembro, em termos homólogos, e aumentou 37,3% face a outubro, para 7.510, atingindo o número mais elevado desde janeiro, segundo dados da Segurança Social.

Em novembro, "o número total de situações de 'lay-off' com compensação retributiva (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho) foi de 7.510", segundo a mais recente síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Face ao período homólogo, regista-se um acréscimo de 1.210 prestações processadas, o equivalente a uma subida de 19,2%.

"Este efeito deve-se principalmente a duas empresas, que representam quase 40% dos trabalhadores de 'lay-off' face ao total nacional", adianta o GEP, sem referir, contudo, as empresas em causa.

Na comparação em cadeia, observou-se um aumento de 2.041 prestações processadas, o que se traduz num acréscimo de 37,3% face ao registado em outubro.

O número de trabalhadores em "lay-off" está a aumentar há dois meses consecutivos, sendo que é preciso recuar a janeiro deste ano para encontrar um valor tão elevado como o registado em novembro, quando havia 12.364 trabalhadores em "lay-off", segundo os dados disponíveis.

De acordo com o GEP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 4.292 pessoas, mais 3,9% face a novembro de 2024 (mais 160 prestações) e um acréscimo de 20,2% face ao mês anterior (mais 721 prestações).

Já o regime de suspensão temporária registou um aumento homólogo de 48,4% (mais 1.050 processamentos) e aumentou 69,5% face a outubro (mais 1.320 processamentos), totalizando 3.218.

Em novembro, as prestações de "lay-off" foram processadas a 299 entidades empregadoras, o que corresponde a uma queda de 77 face ao período homólogo, mas a um acréscimo de 18 entidades face a outubro.

A 24 de novembro, a Bosch de Braga retomou a laboração normal, terminando o "lay-off" que vigorava desde o início daquele mês devido à escassez de componentes, e que afetava 2.500 trabalhadores.

O "lay-off" consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, estruturais, tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.