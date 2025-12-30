Aeroporto de Lisboa suspende sistema europeu de controlo de fronteiras durante três meses

O Governo suspendeu por três meses o sistema informático de imigração no Aeroporto de Lisboa para fazer frente ao "agravamento de constrangimentos" verificado na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado. A medida tem efeitos imediatos e foi anunciada, esta terça-feira, em comunicado.

De acordo com o texto enviado aos jornalistas, a "aplicação do sistema informático EES", o sistema europeu de controlo de fronteiras (ou Entry Exit System), vai ser suspensa durante três meses "ao abrigo dos regulamentos europeus".

Enquanto isso, o executivo anuncia, igualmente, o aumento em "cerca de 30%" a "capacidade de equipamentos eletrónicos e físicos de controlo das fronteiras externas". O reforço também irá acontecer nos meios humanos: elementos da GNR serão destacados para serviço no aeroporto, aproveitando a "capacidade certificada da GNR no controlo de fronteiras", é dito.

A entrada em funcionamento do novo Sistema Europeu de Controlo de Entradas e Saídas (EES) tem gerado grandes filas no aeroporto de Lisboa. O sistema, obrigatório em todas as fronteiras externas ao Espaço Schengen, inclui a recolha e registo de dados biométricos de cidadãos de países terceiros, o que tem sobrecarregado os recursos humanos e técnicos disponíveis naquela infraestrutura aeroportuária.

[Notícia atualizada às 16h01 de 30 de dezembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]