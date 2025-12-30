Aeroporto de Lisboa suspende sistema europeu de controlo de fronteiras durante três meses

O Governo suspendeu por três meses o sistema informático de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no Aeroporto de Lisboa para fazer frente ao "agravamento de constrangimentos" verificado na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado. A medida tem efeitos imediatos e foi anunciada, esta terça-feira, em comunicado.

De acordo com o texto enviado aos jornalistas, a "aplicação do sistema informático EES", o sistema europeu de controlo de fronteiras (ou Entry Exit System), vai ser suspensa durante três meses "ao abrigo dos regulamentos europeus". Tal cenário já tinha sido admitido pelo Sistema de Segurança Interna durante o Natal e a medida já tinha sido autorizada pela Comissão Europeia.

Enquanto isso, o executivo anuncia, igualmente, o aumento em "cerca de 30%" a "capacidade de equipamentos eletrónicos e físicos de controlo das fronteiras externas". O reforço também irá acontecer nos meios humanos: elementos da GNR serão destacados para serviço no aeroporto, aproveitando a "capacidade certificada da GNR no controlo de fronteiras", é dito.

A entrada em funcionamento do novo Sistema Europeu de Controlo de Entradas e Saídas (EES), a 12 de outubro, tem gerado grandes filas no aeroporto de Lisboa, com passageiros a relatarem esperas de várias horas para passar no controlo.

O problema levou o governo a criar, no final de outubro, uma task force de emergência para solucionar o caso. No entanto, a situação piorou a 10 de dezembro, altura em que entrou em vigor a segunda fase de recolha de dados. A estrutura já tinha sido reforçada com 80 agentes da PSP durante o período de Natal e Ano Novo.

O sistema, obrigatório em todas as fronteiras externas ao Espaço Schengen, inclui a recolha e registo de dados biométricos (fotografia e impressões digitais) de cidadãos de países terceiros, o que tem sobrecarregado os recursos humanos e técnicos disponíveis naquela infraestrutura aeroportuária.

Com a suspensão temporária deste novo sistema, os passageiros que não pertencem ao espaço europeu de livre circulação voltam a ser controlados utilizando o sistema antigo de leitura de passaporte. Um agente verifica, nessa altura, a identidade do passageiro e a duração da sua estadia e carimba manualmente a sua entrada ou saída do país.

[Notícia atualizada às 16h23 de 30 de dezembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]