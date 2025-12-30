Ano 2025 fecha com frio, 2026 começa com chuva e vento forte

O estado do tempo em Portugal continental continua a ser dominado por temperaturas baixas, nevoeiro persistente e formação de geada, sobretudo no Interior, numa situação que deverá manter-se até ao final do ano, inidica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta terça-feira apresenta céu pouco nublado ou limpo na maior parte do território, embora se registe muita nebulosidade no Nordeste Transmontano e na Beira Alta. No Algarve, a nebulosidade deverá aumentar ao final do dia. O vento sopra fraco e o frio faz-se sentir, com acentuado arrefecimento noturno.

Nas regiões do Interior, há registo de neblina ou nevoeiro até ao final da manhã, podendo persistir em várias zonas do Nordeste Transmontano e da Beira Alta, onde existe a possibilidade de formação de sincelo. A geada deverá formar-se em especial nestas áreas.

As temperaturas mínimas variam entre -1 grau em Bragança e 7 graus em Portalegre, enquanto as máximas oscilam entre os 8 graus na Guarda e os 16 graus em Braga e Leiria. Em Trás-os-Montes e na Beira Alta, a temperatura máxima desce, de forma mais acentuada nos locais onde o nevoeiro persistir.

De acordo com o IPMA, até dia 31 de dezembro, o tempo vai ser influenciado por um anticiclone situado a sul da Islândia, que se estende em crista até à Europa Ocidental, transportando uma massa de ar polar e originando uma corrente de leste muito fraca.

A mudança de tempo chega a partir da tarde de 31 de dezembro, com o enfraquecimento desta crista anticiclónica e a aproximação da depressão Francis. Estão associadas perturbações frontais que vão trazer precipitação no dia 1 de janeiro e vento por vezes forte, com rajadas no litoral e nas terras altas.

Apesar de uma subida das temperaturas no primeiro dia do ano, sobretudo da mínima, os valores deverão continuar baixos em muitas zonas do interior Norte e Centro, com registos entre 0 e -3 graus.

No estado do mar, as ondas serão de noroeste, entre 1 e 1,5 metros, sendo inferiores a 1 metro na costa sul do Algarve até à manhã de dia 31. Durante esse dia, passam ao quadrante sul, aumentando para 2 a 3,5 metros no dia 1 de janeiro.

Nos Açores, todas as ilhas estão sob aviso amarelo até às nove da noite, devido à precipitação por vezes forte.

Na Madeira, prevê-se chuva intensa e persistente a partir da tarde de 31 de dezembro e até à manhã de dia 1, com maior impacto na vertente sul e nas terras altas, podendo ser acompanhada de trovoada. O vento vai intensificar-se de sudoeste, com rajadas até 80 km/h, podendo atingir os 115 km/h nas zonas mais elevadas. Foram já emitidos avisos para todo o arquipélago.

As temperaturas sobem no dia 30, entre 2 e 4 graus, mas a máxima deverá descer ligeiramente nas terras altas da Madeira nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. O mar apresenta ondas de oeste/noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros no dia 31.