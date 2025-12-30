Autoridades apelam a precaução por descargas nas barragens de Beliche e Odeleite

As autoridades apelaram esta terça-feira à população das zonas ribeirinhas de Beliche e Odeleite, em Castro Marim, no Algarve, para que evitem circular em zonas inundáveis, devido a descargas controladas temporárias previstas naquelas duas barragens.

Na Barragem do Beliche, no Algarve, a abertura de comportas está prevista para as 14:00, devendo a operação repetir-se depois na de Odeleite, na sexta-feira, às 10:00, disse à Lusa fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a mesma fonte, as descargas de fundo controladas têm como objetivo “baixar o nível da albufeira por razões de segurança”, sendo este já o segundo ano consecutivo em que é necessário proceder a descargas preventivas daquelas estruturas.

“Após mais de 10 anos de seca, este é já o segundo ano consecutivo de descargas preventivas, com impactos positivos na recuperação ecológica das ribeiras”, sublinhou a mesma fonte.

Em março passado, a Barragem de Odeleite já tinha sido alvo de uma descarga controlada temporária para controlo dos caudais, algo que não acontecia desde 2018.

Numa nota divulgada na segunda-feira, o Município de Castro Marim apelou à população daquelas zonas ribeirinhas a adoção de medidas preventivas, já que a operação pode “originar um aumento significativo do volume de água nas ribeiras e no Rio Guadiana”.

Assim, para salvaguardar pessoas, animais e bens, as pessoas devem evitar a circulação ou permanência em zonas potencialmente inundáveis e não se devem aproximar das margens das ribeiras e do rio durante o período das descargas.

A Barragem de Odeleite é a mais importante do sotavento (leste) algarvio, sendo a do Beliche situada a jusante daquela, no mesmo concelho do distrito de Faro.

As duas barragens encontram-se, respetivamente, com 83% (Odeleite) e 75% (Beliche) da sua capacidade, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) referentes a 22 de dezembro.

Devido à escassez de água, em fevereiro de 2024 o Governo decretou a situação de alerta por seca no Algarve, aplicando medidas de restrição ao consumo urbano, agricultura e turismo, que viriam a ser aliviadas em maio.