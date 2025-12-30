Bruxelas vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre controlo de fronteiras

30 dez, 2025 - 21:52 • Lusa
A Comissão Europeia disse esta terça-feira que vai pedir "mais detalhes" às autoridades portuguesas sobre a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no Aeroporto de Lisboa, mas revelou que a decisão é alheia a problemas com a implementação deste sistema.
"Vamos contactar as autoridades portuguesas para pedir mais detalhes sobre os planos que têm", disse à agência Lusa a porta-voz da Comissão Europeia, Arianna Podesta.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A porta-voz do executivo comunitário revelou que a decisão de suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras "não está relacionada com quaisquer problemas com o sistema de entrada e saídas" do território da União Europeia (UE).
O Governo anunciou esta terça-feira a suspensão, por três meses, do sistema informático de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no Aeroporto de Lisboa para fazer frente ao "agravamento de constrangimentos" verificado na zona de chegadas.
Aeroporto de Lisboa
Em declarações à Renascença, Jorge Bacelar Gouveia(...)
De acordo com um comunicado enviado às redações, a "aplicação do sistema informático EES", o sistema europeu de controlo de fronteiras (ou Entry Exit System), vai ser suspensa durante três meses "ao abrigo dos regulamentos europeus".
Tal cenário já tinha sido admitido pelo Sistema de Segurança Interna durante o Natal e a medida já tinha sido autorizada pela Comissão Europeia.
Enquanto isso, o executivo anuncia, igualmente, o aumento em "cerca de 30%" a "capacidade de equipamentos eletrónicos e físicos de controlo das fronteiras externas". O reforço também irá acontecer nos meios humanos: elementos da GNR serão destacados para serviço no aeroporto, aproveitando a "capacidade certificada da GNR no controlo de fronteiras", é dito.
A entrada em funcionamento do novo Sistema Europeu de Controlo de Entradas e Saídas (EES), a 12 de outubro, tem gerado grandes filas no aeroporto de Lisboa, com passageiros a relatarem esperas de várias horas para passar no controlo.