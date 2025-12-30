Bruxelas vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre controlo de fronteiras

A Comissão Europeia disse esta terça-feira que vai pedir "mais detalhes" às autoridades portuguesas sobre a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no Aeroporto de Lisboa, mas revelou que a decisão é alheia a problemas com a implementação deste sistema.

"Vamos contactar as autoridades portuguesas para pedir mais detalhes sobre os planos que têm", disse à agência Lusa a porta-voz da Comissão Europeia, Arianna Podesta.

A porta-voz do executivo comunitário revelou que a decisão de suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras "não está relacionada com quaisquer problemas com o sistema de entrada e saídas" do território da União Europeia (UE).

O Governo anunciou esta terça-feira a suspensão, por três meses, do sistema informático de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no Aeroporto de Lisboa para fazer frente ao "agravamento de constrangimentos" verificado na zona de chegadas.