Campanha “Dê Troco a Quem Precisa” angaria quase 19 mil euros para medicamentos

A campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” angariou quase 19 mil euros e vai permitir garantir medicamentos a 114 pessoas carenciadas durante um ano.

A iniciativa decorreu ao longo do mês de dezembro, em cerca de 600 farmácias de todo o país, envolvendo milhares de cidadãos que doaram o troco — ou parte dele — no momento do pagamento.

Em declarações à Renascença, a diretora executiva da Associação Dignitude, Maria João Toscano, explica que o valor angariado, no total de 18.937,38 euros, “é significativo” e terá um impacto direto no acesso ao medicamento.

Segundo a responsável, estes donativos permitem apoiar “mais 114 pessoas que são carenciadas, durante um ano”, sublinhando que o gesto solidário de doar alguns cêntimos nas farmácias faz a diferença para quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade.

Maria João Toscano reconhece que os resultados ficaram ligeiramente abaixo dos registados na campanha de dezembro do ano passado, mas ainda assim considera o balanço positivo, sobretudo tendo em conta o atual aumento do custo de vida.

A responsável recorda que a campanha de dezembro superou a realizada em maio e destaca que “com alguns cêntimos conseguimos ajudar mais pessoas”, garantindo que o apoio prestado será contínuo ao longo de todo o ano, “sem interrupções”.

Desde 2016, o Programa abem: já ajudou mais de 43.300 beneficiários e permitiu a dispensa de mais de 3,3 milhões de embalagens de medicamentos, contribuindo para melhorias significativas na saúde, na qualidade de vida e no reforço do sentimento de inclusão social.

Os beneficiários do programa são cidadãos em situação de comprovada carência socioeconómica, referenciados por entidades parceiras locais, como IPSS, Cáritas, Misericórdias e autarquias. O apoio é assegurado através do Cartão abem que permite levantar gratuitamente os medicamentos comparticipados prescritos, em qualquer farmácia aderente.

Os cidadãos que queiram continuar a apoiar o programa podem fazê-lo ao longo de todo o ano, através da aplicação MB Way, para o número 932 440 068, ou por transferência bancária, indica a Associação Dignitude.