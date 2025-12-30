Ouvir
Cartão de Cidadão não tem de ser renovado antecipadamente devido a novas regras europeias

30 dez, 2025 - 15:32 • João Pedro Quesado

Instituto dos Registos e do Notariado esclarece que o Cartão de Cidadão conta com a zona de leitura ótica desde que foi introduzido, em 2007, o que garante o cumprimento das novas regras europeias.

Afinal, o Cartão de Cidadão não tem de ser renovado antecipadamente. A garantia é do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), que esclarece esta terça-feira que a entrada em vigor de novas regras europeias não obriga à renovação antes da validade impressa no Cartão do Cidadão.

"Não é verdade que os cartões de cidadão emitidos antes de 2021 possam deixar de ser válidos mais cedo do que o previsto por causa de normas impostas pela União Europeia", segundo o IRN, reforçando que "o Cartão de Cidadão se mantém válido até à data impressa no documento", ao contrário de notícias anteriores.

As novas regras, do Regulamento (UE) 2025/1208, exigem a presença de dois elementos tecnológicos de segurança e interoperabilidade: a zona de leitura ótica (MRZ) e um chip contactless com dados biométricos. Cartões sem estes componentes perdem validade legal, por etapas, até 2031.

O Cartão de Cidadão português conta com a zona de leitura ótica (MRZ) desde que foi introduzido, em 2007, e "os cartões emitidos a partir de 11 de junho de 2024 (modelo atual) incluem chip dupla interface (contacto e contactless) e outros requisitos de segurança reforçada, cumprindo todas as normas do Regulamento Europeu".

Segundo o Instituto dos Registos e do Notariado, há um "período de transição até 3 de agosto de 2031 para os documentos que não cumpram as novas normas de segurança europeias".

"Os cartões emitidos até de 10 de junho de 2024 (modelo anterior) incluem um chip por contacto e uma zona de leitura ótica (MRZ), sendo válidos até à data de validade impressa, que no limite é 3 de agosto de 2031", esclarece o IRN. O Instituto aponta ainda que apenas o Cartão de Cidadão de cidadão brasileiro, emitido ao abrigo do Tratado de Porto Seguro, e o Bilhete de Identidade vitalício, que deixou de ser emitido a 31 de dezembro de 2018, não têm a zona de leitura ótica.

