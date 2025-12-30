​Cinco viaturas do INEM pararam no Natal por falta de técnicos

Pelo menos cinco viaturas de emergência e reanimação do INEM estiveram paradas, na véspera de Natal, porque não havia equipas médicas suficientes para assegurar o serviço.



A informação foi confirmada à Renascença pelo presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro.

Os casos confirmados pelo STEPH foram “maioritariamente registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo e também em Famalicão”.

Rui Lázaro explica que esta situação acontece porque as viaturas de emergência e reanimação (VMER) não têm equipas dedicadas.

“Sendo um meio que funciona por disponibilidade, para estes turnos não foi dada disponibilidade de qualquer profissional nesta época festiva, o que traz a nu a fragilidade deste tipo de gestão por disponibilidade sem profissionais de saúde dedicados a estes meios”.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar critica a gestão feita pelo INEM e defende mais recursos humanos.