Despiste faz cinco feridos e corta Estrada Nacional em Moura

30 dez, 2025 - 17:50 • Lusa

Autoridades adiantam que as cinco vítimas se encontram encarceradas, desconhecendo-se o seu estado de gravidade.

A Estrada Nacional 255-1 (EN255-1), na zona de Moura, distrito de Beja, está cortada ao trânsito, devido ao despiste de um automóvel cerca das 16h30 desta terça-feira e que provocou pelo menos cinco vítimas, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 16h26, ocorreu na EN255-1, que liga Moura a Sobral da Adiça, no mesmo concelho.

Ainda segundo a fonte, às 17h30, as cinco vítimas encontravam-se encarceradas, desconhecendo-se o seu estado de gravidade.

As operações de socorro mobilizam os bombeiros de Moura e Serpa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 35 operacionais, apoiados por 13 veículos e um helicóptero.

Entre os meios mobilizados estão a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e o helicóptero do INEM sediado em Évora.

